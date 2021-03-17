Лига чемпионов

Александр Зинченко вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Манчестер Сити победил Боруссию М, забив пару красивых голов. Украинец вышел на полчаса и помог "горожанам" спокойно довести дуэль до логического завершения.

А вот Руслан Малиновский прекратил участие в главном турнире Европы. Футболист сборной Украины отыграл за Аталанту весь матч, но не спас команду от поражения Реалу. За мадридцев забивали Бензема, Рамос и Асенсио.

Сегодня определятся все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Матч Баварии и Лацио – простая формальность, а вот Челси и Атлетико еще ничего не решили. Анонсы вскоре появятся на сайте.

Украина

Сборная Украины проведет ближайшие матчи в Киеве – Львов потерял право принять поединки отбора к ЧМ-2022. Арену Львов, кстати, хотят переименовать в честь Степана Бандеры.

Динамо и Шахтер узнали арбитров на матчи 1/8 финала Лиги Европы. Киевляне представили официальную заявку на игру с Вильярреалом. Кличко сомневается в целесообразности проведения матча Шахтер – Рома со зрителями.

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