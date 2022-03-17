Главные новости футбола 16 марта: Ювентус вылетел из Лиги чемпионов, Мораес перешел в бразильский клуб
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 марта.
Лига чемпионов
Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов 2021/22. В последних матчах 1/8 финала бледный Челси повторно победил Лилль, а Вильяреал сенсационно унизил Ювентус.
"Старая Синьора" четвертый год подряд вылетает от неэлитных соперников: Аякс, Лион, Порту и теперь Вильярреал. Челси в следующих матчах ЛЧ будет играть без болельщиков.
Украина
Жуниор Мораес официально перебрался из Шахтера в Коринтианс. Маркос Антонио может вернуться в Бразилию вместо перехода в Ювентус. СК Днепр-1 отпустил защитника к одному из лидеров Сегунды.
Динамо получило от УЕФА предложение о дате матча со Спортингом в Юношеской лиге. Звездный новичок Металлиста будет выступать в Аргентине.
Другие новости
Реал выделил миллион евро на нужды беженцев из Украины. Андрей Шевченко организовал сбор средств в поддержку Украины. Брага приютила семью голкипера Динамо.
Ливерпуль на классе победил Арсенал, вплотную приблизившись к Манчестер Сити. Тоттенхэм с историческим рекордом Кейна одолел Брайтон и догнал Вест Хэм.