Лига чемпионов

Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов 2021/22. В последних матчах 1/8 финала бледный Челси повторно победил Лилль, а Вильяреал сенсационно унизил Ювентус.

"Старая Синьора" четвертый год подряд вылетает от неэлитных соперников: Аякс, Лион, Порту и теперь Вильярреал. Челси в следующих матчах ЛЧ будет играть без болельщиков.

Украина

Жуниор Мораес официально перебрался из Шахтера в Коринтианс. Маркос Антонио может вернуться в Бразилию вместо перехода в Ювентус. СК Днепр-1 отпустил защитника к одному из лидеров Сегунды.

Динамо получило от УЕФА предложение о дате матча со Спортингом в Юношеской лиге. Звездный новичок Металлиста будет выступать в Аргентине.

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