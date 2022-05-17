Сборная Украины

Сборная Украины проведет очередной спарринг в рамках подготовки к плей-офф отбора к ЧМ-2022. "Сине-желтые" встретятся с Эмполи. Анонс в скором времени появится на сайте.

Национальная команда пополнилась тремя легионерами и понесла очередную потерю. Прогремели сенсационные новости: Александр Петраков отсеет трио игроков Динамо перед Шотландией. Сборная Украины проведет в европейской столице два заключительных спарринга перед полуфиналом отбора ЧМ.

Мир

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Наши

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