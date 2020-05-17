Главные новости футбола 16 мая: шикарное возвращение Бундеслиги, Боруссии и Холанда, Тайсон заинтересовал турецкий гранд

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 мая.

Германия

Чемпионат Германии возобновился – в субботу прошли 6 поединков 26 тура. Боруссия Д разбила Шальке в Рурском дерби – Эрлинг Холанд вновь стал одним из героев. Именно юный норвежец стал автором первого гола Бундеслиги после рестарта – видеообзор матча.

Соперник Шахтера Вольфсбург одержал тяжелую победу, а вот РБ Лейпциг потерял очки, спасшись от поражения. Главные события игрового дня в Бундеслиге – в этой новости на "Футбол 24".

Список игроков, которые будут разрывать Германию после карантина – версия известного издания.

Украина

Поклонники украинских команд не смогут попасть на футбольный матч минимум до июля – пессимистический прогноз врачей.

Тайсон заинтересовал Фенербахче – как известно, стамбульскому клубу приписывают интерес к Сергею Реброву. Летом турецкий гранд попытается переманить капитана "горняков".

Артем Милевский не помог Динамо Брест избежать поражения в чемпионате Беларуси. А вот Шахтер Юрия Вернидуба добыл 3 очка и подобрался к лидерам.

Мир

Реал обновил дизайн новой формы – экипировка получит странный принт.

Первый официальный случай коронавируса в чемпионате России – заболел известный легионер, который поиграл в Европе и на чемпионате мира.

УЕФА признал ошибки арбитра в легендарном матче Барселона– ПСЖ (6:1 с тремя голами каталонцев на последних минутах).