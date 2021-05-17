Украина

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко оценил старт подготовки команды к Евро-2020 и отметил готовность довызвать в сборную новых игроков.

Легенда киевского Динамо Алексей Михайличенко может заменить Маркевича в структуре УАФ. В Первой лиге Верес разгромно проиграл Металлисту 1925, потеряв 10-матчевую серию без поражений – харьковчане вернулись в зону УПЛ.

Европа

В чемпионате Англии Ливерпуль благодаря голу Алиссона в добавленное время спас победу над Вест Бромвичем, Шеффилд сенсационно переиграл Эвертон. Мадридские Атлетико и Реал синхронно одержали тяжелые победы и разыграют титул в Испании, а Барселона проиграла Сельте и вылетела из гонки.

На Апеннинах Милан расписал мировую с Кальяри и поднялся на третью строчку Серии А, Наполи переиграл Фиорентину и запрыгнул в зону ЛЧ. В чемпионате Франции Лилль ничьей подпустил ПСЖ к титулу, Лион разбил Ним, а Милик хет-триком вырвал победу для Марселя.

Украинцы за рубежом

"Малиновский превращает в золото все, к чему прикасается": лучший сезон украинца, который опережает топов Европы – в фокусе прессы. Роман Григорчук переписал историю рекордов чемпионатов Беларуси.

Хавбек Роман Безус оформил дубль и заработал удаление для соперника, а Яремчук отдал ассист в Лиге Жупиле. Зато Марьян Швед забил победный гол за Мехелен в битве за путевку в еврокубки от Бельгии.