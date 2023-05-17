Главные новости футбола 16 мая: определился первый финалист Лиги чемпионов, лидер атак Динамо дисквалифицирован
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 мая.
Лига чемпионов
Интер повторно переиграл Милан и вышел в финал Лиги чемпионов. Единственный гол в дерби забил Лаутаро Мартинес, а "нерадзурри" взяли классом.
Сегодня состоится второй полуфинал – Манчестер Сити принимает Реал. Анонс поединка в скором времени появится на сайте.
Украина
Владислав Ванат получил длительную дисквалификацию за слова в адрес судьи – большие санкции затронули и Динамо. Шахтер и Верес получили наказание за присутствие болельщиков на стадионах.
Шахтер имеет высокие шансы продать Анатолия Трубина уже летом. Появился точное время "золотого" матча УПЛ между Шахтером и СК Днепр-1. Полесье официально подтвердило назначение Александра Денисова.
Наши за границей
Легенда МЮ наехал на Александра Зинченко из-за провалов Арсенала в конце сезона. Фанаты Борнмута набросились на Илью Забарного. Двое украинцев в Барселоне стали чемпионами Испании.