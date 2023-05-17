Лига чемпионов

Интер повторно переиграл Милан и вышел в финал Лиги чемпионов. Единственный гол в дерби забил Лаутаро Мартинес, а "нерадзурри" взяли классом.

Сегодня состоится второй полуфинал – Манчестер Сити принимает Реал. Анонс поединка в скором времени появится на сайте.

Украина

Владислав Ванат получил длительную дисквалификацию за слова в адрес судьи – большие санкции затронули и Динамо. Шахтер и Верес получили наказание за присутствие болельщиков на стадионах.

Шахтер имеет высокие шансы продать Анатолия Трубина уже летом. Появился точное время "золотого" матча УПЛ между Шахтером и СК Днепр-1. Полесье официально подтвердило назначение Александра Денисова.

Наши за границей

Легенда МЮ наехал на Александра Зинченко из-за провалов Арсенала в конце сезона. Фанаты Борнмута набросились на Илью Забарного. Двое украинцев в Барселоне стали чемпионами Испании.