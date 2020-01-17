Главные новости футбола 16 января: Лунин неудачно дебютировал за Овьедо, Заря подписала новичков, Девич нашел новый клуб

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 января.

Украина

Донецкий Шахтер определился с соперниками на первом тренировочном сборе и попал в топ-6 самых прибыльных клубов Европы.

Между тем луганская Заря объявила о трансфере хорвата Цвека и официально подписала племянника Цыганыка.

Зато игроки Карпат бойкотировали тренировки – зимние сборы под большой угрозой, а Дело Дыминского, которого подозревают в смертельном ДТП, передали в СБУ.

Украинцы за рубежом

Андрей Лунин допустил эпичный фейл в дебютном матче за Овьедо – команда украинца уступила одному из лидеров Сегунды.

Андрей Ярмоленко имеет суперзарплату и еще один большой грех для Мойеса – самый авторитетный инсайдер рассказал о трансфере украинца из Вест Хэма.

Турецкий Сивасспор приостановил контракт с Рыбалкой из-за тяжелой травмы. Между тем Марко Девич во второй раз стал игроком Сабаха из Баку.

Другие топ-события

Мюнхенская Бавария предложила 25 млн евро за бразильца Додо. Зато Ливерпуль готов побить свой трансферный рекорд ради Хаверца.

Между тем Манчестер Юнайтед и Интер договорились о переходе Янга. В рамках Кубка Италии Рома уверенно обыграла Парму и стала последним четвертьфиналистом турнира.