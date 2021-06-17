Евро-2020

В группе A Италия разгромила Швейцарию и первой вышла в 1/8 финала турнира – видео голов и обзор матча.

Гарет Бейл во главе Уэльса разбил Турцию в другом поединке квартета. В свою очередь Финляндия уступила России в Санкт-Петербурге.

Украина – Северная Македония

Андрей Шевченко пообщался с прессой накануне матча Евро-2020. Николай Матвиенко знает рецепт борьбы над ошибками, преследовавшими "сине-желтых".

Украина – Северная Македония: Ангеловски назвал условия трагедии команды Шевченко. Ветеран Горан Пандев имеет амбициозные планы не только на поединок с Украиной.

"Ярмоленко был лидером, но сейчас ситуация – крайне серьезная": сборную Украины предостерегают перед Северной Македонией.

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