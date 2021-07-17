Трансферы

Криштиану Роналду останется в Ювентусе на следующий сезон. Португальский форвард попытается вернуть Скудетто в Турин.

Динамо может выкупить Шкурина за скромную сумму. Правда, киевлянам придется делиться с московским ЦСКА, которому принадлежат права на белорусского форварда.

Николай Кухаревич официально присоединился к Труа. Форвард молодежной сборной Украины, который до недавнего времени выступал за Рух, подписал контракт на 5 лет.

Украина

Новые Карпаты дебютируют в профессионалах – бюджет 20 млн долларов, возвращение бывших звезд и наполеоновские планы клуба.

Динамо начнет сезон последним из украинских клубов – УПЛ утвердила расписание матчей второго тура. Также киевляне определились с транслятором домашних поединков чемпионата Украины.

Рух готов играть в Тернополе после конфликта с УАФ из-за запрета проводить матчи на стадионе Украина.

Лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" будут на футболках всех клубов УПЛ – новое требование регламента Премьер-лиги.

Мир

УЕФА объявил хозяев финалов ЛЧ и ЛЕ на следующие 4 сезона. Города, которые ранее пострадали, получили компенсацию.

"Лунин теряет важнейшие годы": украинцу пророчат "крошки" в борьбе с Куртуа.

Сергей Ребров рискует в заколдованном круге без прогресса: кто виноват и с кем нужно прощаться?