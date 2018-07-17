Главные новости футбола 16 июля: медалисты ЧМ-2018 вернулись домой, Лунин и Роналду прошли медосмотр в новых клубах

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 июля.

ЧМ-2018

В понедельник домой вернулись лучшие сборные чемпионата мира-2018. Тысячи болельщиков встречали сборную Франции с Кубком мира на родине. Фанаты ожидали команду в аэропорту, а президент Макрон принял в своей резиденции. Кроме этого, в Париже переименовали 6 станций метро в честь победы Франции на турнире.

Финалист Мундиаля сборная Хорватии прибыла в Загреб. Поклонники команды устроили своим любимцам грандиозный прием. Экс-"динамовец" Огнен Вукоевич получил медаль финалиста несмотря на исключение из сборной Хорватии из-за слов "Слава Украине".

Также фанаты Бельгии устроили невероятный прием своей команде после завоевания бронзы Мундиаля.

Лунин и Роналду осваиваются в новых клубах

Голкипер Андрей Лунин прошел медосмотр в первой команде Реала. Украинец с основой "сливочных" готовится к турне по Соединенным Штатам.

А уже экс-мадридец Криштиану Роналду успешно прошел медосмотр в Ювентусе. Хорошие новости поступили от FIAT – забастовка работников против трансфера Роналду в Турин провалилась – участие приняли только 5 человек. Интересно, что Ювентус лишь за день продажи футболок Роналду "отбил" половину стоимости перехода Криштиану. Сам португалец объяснил, почему его решение перейти в Ювентус не было сложным.

Другие топ-события

Чемпион мира Килиан Мбаппе отказал Реалу. Кроме этого, молодой француз устроил обмен комплиментами с Пеле в соцсети после финала ЧМ-2018.

Английский Манчестер Сити отказался от покупки Ковачича. Хорват останется в Мадриде. Также Реал пытается сохранить Гарета Бейла, который может стать лидером после ухода Роналду.

Тьерри Анри покинул Sky Sports и сосредоточится на тренерской работе. Ранее легенда Арсенала и сборной Франции совмещал карьеру телеэксперта с работой в бельгийской сборной.