Главные новости футбола 16 июля: Малиновский – игрок Аталанты, Ювентус близок к очередному топ-трансферу

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 июля.

Аталанта официально подписала Малиновского

Руслан Малиновский стал игроком Аталанты. Полузащитник сборной Украины подписал контракт на 5 лет и присоединился к новой команде, которая готовится к сезону. В составе бронзового призера Серии А Малиновский будет играть под 18-м номером.

Украинец уже успел провести первую тренировку в составе Аталанты, а также отметил высокий уровень команды, которая в сезоне 2019/20 будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов. По словам Малиновского, Андрей Шевченко одобрительно отозвался об этом переходе.

К слову, Генк получил за хавбека сборной Украины почти 14 млн евро. 26-летний полузащитник попал в топ-10 самых дорогих украинских футболистов, обойдя Евгения Коноплянку.

Трансферы

Ювентус близок к трансферу Маттейса Де Лигта. Капитан Аякса уже прибыл в Турин на медобследование. Ожидается, что о переходе официально объявят в среду, а амстердамцы получат за 19-летнего защитника около 70 млн евро. Де Лигт станет очередным подписанием "Старой синьоры" в это межсезонье после Буффона, Рабьо, Рэмзи и других исполнителей.

Есть трансферы и в УПЛ – Заря подписала сразу 4-х новичков.

Евгений Коноплянка близок к Фенербахче. Украинец пойдет на существенное уменьшение зарплаты, ведь будет зарабатывать почти вдвое меньше. Продолжается сага Неймара – ПСЖ отклонил первое предложение Барселоны.

Сборная Камеруна осталась без тренера. Кларенс Зеедорф и его ассистент Патрик Клюйверт были уволены после провала на КАН-2019.

Другие главные события

Состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы 2019/20. Украинских команд на этой стадии соревнований не было, однако в некоторых поединках приняли участие представители нашей страны.

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