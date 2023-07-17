Украина

Динамо разгромило Арис на сборах – Сидорчук решающий, Бенито снова забил, шедевр и 2 дубля на десерт, жизнь без Ярмоленко существует. Иван Петряк пропустит старт сезона Шахтера. Александр Кучер откровенно объяснил, почему Артем Довбик продлил контракт с Днепром-1. Лидер Ворсклы едет играть в экзотический чемпионат.

Наши за границей

МЮ и Интер наконец-то согласовали переход героя Лиги чемпионов, освободив место для Анатолия Трубина. Итальянский клуб мечтает об Артеме Довбике и придумал схему трансфера, а вот у Днепра-1 есть другие планы. Арсенал объявил заявку на турне по США – Александр Зинченко и звездные новички в списке.

Мир

Серхио Бускетс официально перебрался к Месси и Кривцову в Интер Майами. Сам Лионель чуть не спровоцировал ДТП, грубо нарушив правила дорожного движения. Роналду и другие звезды могут выйти в ЛЧ через Саудовскую Аравию – безумный план УЕФА. Ривер Плейт досрочно стал чемпионом Аргентины.