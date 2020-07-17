Главные новости футбола 16 июля: Динамо обыграло Зарю в матче за ЛЧ, Реал стал чемпионом Испании впервые за 3 года

Динамо стало фаворитом в борьбе за второе место / ФК Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 июля.

Украина

Динамо обыграло Зарю и стало фаворитом гонки за второе место. Пропустив первыми, киевляне ответили тремя голами. Теперь в последнем туре динамовцев устроит и ничья с Колосом – смотрите видео голов и обзор поединка за ЛЧ.

В других поединках Олимпик разбомбил Львов, Мариуполь одолел Ворсклу, а Александрия похоронила надежды Десны на второе место. Таким образом, стали известны обе пары плей-офф за путевку в Лигу Европы.

Шахтер понес потерю – директор клубной академии покинул Украину.

Скандал в Первой лиге – главного арбитра избили после матча Агробизнеса и Миная. Рефери снял побои, а к избиению, вероятно, причастен президент Агробизнеса и один из руководителей УАФ.

Сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА.

Топ-матчи дня

Мадридский Реал стал чемпионом Испании за тур до финиша. Подопечные Зидана обыграли Вильярреал, а вот Барселона свой поединок проиграла. Реал выиграл чемпионский титул впервые с 2017 года и продолжает удерживать рекорд по количеству первых мест в Примере.

Лестер и Манчестер Юнайтед одержали важные победы с точки зрения борьбы за ЛЧ.

Мир

Принял вызов Малиновского – еще один украинец забивает в Италии, затмевает Рибери и становится лидером.

Жерсон Родригес вернется в Динамо. Турецкий Анкарагюджю разорвал арендное соглашение из-за драки форварда с одноклубником. Заметим, что нападающий в 11 матчах забил 6 голов.