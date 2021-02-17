Главные новости футбола 16 февраля: ПСЖ уничтожил Барсу, Ливерпуль победил в Лиге чемпионов, страдания соперника Динамо
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 февраля.
Лига чемпионов
Стартовал плей-офф Лиги чемпионов. Ливерпуль переиграл РБ Лейпциг и приблизился к четвертьфиналу. Мерсисайдцы воспользовались страшными ошибками соперника – парни Юлиана Нагельсманна сами отдали матч.
ПСЖ разгромил Барселону на Камп Ноу, снова забив каталонцам четыре. Главный герой вечера – Килиан Мбаппе. Француз оформил хет-трик и поднялся в топ-3 бомбардиров клуба всех времен. Рональд Куман объяснил причины фиаско.
Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала: Ювентус поехал в гости к Порту, а Севилья принимает дортмундскую Боруссию. Анонсы матчей вскоре появятся на сайте.
Украина
Швейцария – Украина: CAS рассмотрел апелляцию относительно скандального матча Лиги наций. Андрей Шевченко поделился ожиданиями от ближайших сборов национальной команды Украины.
Шахтер опередит Динамо в сверхнапряженной борьбе – CIES спрогнозировал чемпиона УПЛ 2020/21. Динамо поднялось на одну строчку в рейтинге клубов Европы – Шахтер значительно выше, но без прогресса.
Брюгге перед матчем против Динамо потеряли весь тренерский штаб и лидера команды. Агроном НСК Олимпийский оценил состояние газона перед поединком Лиги Европы. Шахтер провел заключительную тренировку перед вылетом в Израиль и получил результаты тестов на COVID-19 перед Лигой Европы.
Наши в Европе
Роман Яремчук накануне провел лучший матч в карьере – исторический титул близок, СМИ назвали героем, а фанаты сравнивают с Кейном. Форвард сборной прокомментировал свой хет-трик. Тренер европейского клуба настаивает на трансфере украинца.
Артем Шабанов успешно прошел медосмотр в Легии – трансфер защитника Динамо на завершающей стадии. Поляки готовят массовую закупку украинцев – к Шабанову и Русину может присоединиться Кабаев.
Дэвид Алаба официально объявил об уходе из Баварии и согласовал контракт с Реалом. Зинедин Зидан получил предложение возглавить Ювентус.