Лига чемпионов

Состоялись еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Бавария вырвала у великолепного Зальцбурга ничью: провальный тайм, Левандовски-невидимка и восхождение новых звезд. Австрийцы круто ограничили фаворита и совсем чуть-чуть не дотерпели до победы.

Ливерпуль сделал серьезную заявку на четвертьфинал Лиги чемпионов. Мерсисайдцы победили Интер благодаря поздним голам Фирмино и Салаха, хотя эпизодами "нерадзурри" играли даже лучше. Сегодня пройдут матчи Лиги Европы и Лиги конференций.

Украина

УЕФА открыл производство против Украины за поведение фанатов в матче с Россией на футзальном Евро-2022. УЕФА утвердил место проведения матча Юношеской лиги между Динамо и Спортингом.

Динамо может отказаться от НСК Олимпийский – киевляне рассматривают возможность возвращения на стадион имени Лобановского. Жерсон покинул Труа – французы расторгли контракт с форвардом Динамо.

Мир

Атлетико беззубо проиграл худшей команде Примеры и оставил Барселону в зоне Лиги чемпионов. Мбаппе разочарован проектом Реала – трансфер в Мадрид оказался под угрозой. Роналду будто раздражает английских игроков МЮ, а раздевалка под угрозой раскола.