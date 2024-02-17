Динамо снова не выиграло на сборах / ФК Динамо Киев

Украина

Динамо не обыграло вторую команду Молдовы – гол Супряги спас от поражения, команда Шовковского снова не впечатлила. СК Днепр-1 в меньшинстве победил, Александрия проиграла сопернику из Казахстана: спарринги других клубов УПЛ.

Капитан Руха вылетел на 8-9 месяцев – последствия досадной травмы и операции.

Игорь Суркис оценил звезду Динамо в 300 миллионов – своеобразный ответ Шахтеру.

Легендарный клуб снимается с розыгрыша Второй лиги из-за финансовых проблем – официальное заявление.

Умер главный тренер Никополя. Он играл за Динамо, был капитаном сборной и добывал с Металлургом бронзу Первой лиги.

Еврокубки

Шахтер получил вердикт УЕФА за перестрелку с Марселем в Лиге Европы. "Это была очевидная ошибка": Пушич пожаловался на отмененный гол Шахтера в ворота Марселя.

Шахтер сделал такое, чего Гаттузо за 30 лет не видел – судьи спасли французов, легендарный англичанин увидел пенальти.

Другие главные события

Лионель Месси встретился с клубом детства в последнем спарринге Интера Майами – Кривцов не играл, конкурент провалился.

Реал выбрал жертву приходу Мбаппе – мадридцы готовы избавиться от второго бомбардира за миллиард евро. Во Франции сообщили ориентировочную дату, когда Реал объявит о переходе Мбаппе.

Интер за тайм разбил Салернитану и оторвался от Ювентуса на 10 очков. Лаутаро снова забил и вошел в историю клуба.