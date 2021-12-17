Сборная Украины

Состоялась жеребьевка Лиги наций 2022/23. Сборная Украины получила соперников во втором дивизионе турнира. Жребий подарил группу смерти в элите. "Все прыгают, что нам выпала Шотландия, а я боюсь": Йожеф Сабо поделился впечатлениями о жребии Лиги наций.

Украина

УПЛ презентовала символическую сборную первого круга – Динамо и Шахтер делегировали только 4-х футболистов. Цыганков и Шапаренко возглавили топ-10 игроков первого круга чемпионата по версии InStat. Жилстрой-1 завершил выступления в женской Лиге чемпионов поражением от Реала – решающими стали стандарты.

Эвертон заплатит за Миколенко более 20 млн евро частями. Луческу фактически подтвердил, что Динамо продало игрока в Эвертон. Марлос впервые прокомментировал уход из Шахтера. Ворскла хочет сохранить Ризныка – трансфер голкипера-рекордсмена возможен при одном условии. Луческу нужно определиться, или Что не так с форвардами Динамо.

Европа

Андрей Лунин второй раз заболел на COVID-19 – в Реале инфицировано уже семь человек. Мадридцы стремятся опередить Манчестер Сити в борьбе за Кейна. Чеферин извинился за скандальную жеребьевку ЛЧ и нашел виновника конфуза.

АПЛ трещит под давлением коронавируса. Сначала перенесли вчерашний топ-матч, затем перенесли еще 4 игры. Челси не дожал Эвертон и отстал от лидера АПЛ – героический Пикфорд и невезение Тухеля. Ливерпуль в непростом матче победил Ньюкасл.