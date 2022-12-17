ЧМ-2022

Финал ЧМ-2022: Аргентина имеет только одно слабое место, революция в составе Франции и главная дилемма на вес золота. Букмекеры дали прогноз на финал чемпионата мира Аргентина – Франция, который будет сыгран в воскресенье, 18 декабря.

Владимир Зеленский получил отказ в просьбе выступить на финале ЧМ-2022. Президент Украины надеялся еще раз напомнить всему миру о трагедии войны, но международная федерация цинично закрывает глаза.

Серхио Бускетс официально объявил о завершении карьеры в сборной Испании. Чемпионат мира в Катаре стал последним крупным турниром для ветерана Барселоны.

Месси на ЧМ-2022 закрыл рты диванным экспертам и, возможно, сэкономил Пепу 100 миллионов – видео, которые объясняют все.

Украина

Андрей Шевченко конкурирует с рядом звезд – десятки тренеров хотят возглавить сборную Польши.

Обломки сбитого иранского дрона упали на территорию базы Динамо – там проходил детский турнир. К счастью, никто не пострадал, а мужество украинских детей поразило американцев.

Андрей Ярмоленко приблизился к первому трофею в ОАЭ. Украинец помог команде Реброва выйти в полуфинал Кубка лиги.

Александр Зинченко и его Арсенал стали победителями товарищеского турнира в Дубае.

Мир

Умер Синиша Михайлович. Лейкемия унесла жизни легенды Серии А, которому было всего 53 года.

Клубный чемпионат мира: утверждены даты и место проведения турнира – Реал узнал всех возможных соперников. Также ФИФА объявила о реформе клубного Мундиаля.