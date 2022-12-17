Главные новости футбола 16 декабря: Синиша Михайлович умер, скандал вокруг Украины на ЧМ-2022
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 16 декабря.
ЧМ-2022
Финал ЧМ-2022: Аргентина имеет только одно слабое место, революция в составе Франции и главная дилемма на вес золота. Букмекеры дали прогноз на финал чемпионата мира Аргентина – Франция, который будет сыгран в воскресенье, 18 декабря.
Владимир Зеленский получил отказ в просьбе выступить на финале ЧМ-2022. Президент Украины надеялся еще раз напомнить всему миру о трагедии войны, но международная федерация цинично закрывает глаза.
Серхио Бускетс официально объявил о завершении карьеры в сборной Испании. Чемпионат мира в Катаре стал последним крупным турниром для ветерана Барселоны.
Месси на ЧМ-2022 закрыл рты диванным экспертам и, возможно, сэкономил Пепу 100 миллионов – видео, которые объясняют все.
Украина
Андрей Шевченко конкурирует с рядом звезд – десятки тренеров хотят возглавить сборную Польши.
Обломки сбитого иранского дрона упали на территорию базы Динамо – там проходил детский турнир. К счастью, никто не пострадал, а мужество украинских детей поразило американцев.
Андрей Ярмоленко приблизился к первому трофею в ОАЭ. Украинец помог команде Реброва выйти в полуфинал Кубка лиги.
Александр Зинченко и его Арсенал стали победителями товарищеского турнира в Дубае.
Мир
Умер Синиша Михайлович. Лейкемия унесла жизни легенды Серии А, которому было всего 53 года.
Клубный чемпионат мира: утверждены даты и место проведения турнира – Реал узнал всех возможных соперников. Также ФИФА объявила о реформе клубного Мундиаля.