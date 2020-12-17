Украина

Заря обыграла Десну в Кубке Украины – определились все участники 1/4 финала, Динамо и Шахтер начнут борьбу за трофей в следующем году. Жеребьевка пройдет в пятницу, 18 декабря.

CAS зарегистрировал апелляцию УАФ на решение УЕФА относительно матча со Швейцарией. Украина согласна на два варианта решения скандальной ситуации.

Динамо нашло новое усиление в Бразилии – трансфер обойдется в кругленькую сумму.

Известный скаут в эксклюзивном интервью "Футбол 24" рассказал о перспективах украинских футболистов оказаться в топ-чемпионатах.

Наши за рубежом

Зинченко имеет новую проблему, Гвардиола конфузится с Ман Сити – как главный фаворит АПЛ переживает невиданный провал.

Андрей Лунин мучается из-за страхов Зидана – унизительная роль и неутешительный прогноз для украинца из Испании.

Андрей Ярмоленко вернулся на поле и начинает решающий этап в Вест Хэме. Лидера сборной Украины называют одним из фаворитов на уход.

Руслан Малиновский вышел в старте Аталанты против Ювентуса. Бергамаски отобрали очки у главного фаворита Серии А, Криштиану Роналду не забил пенальти.

Тарас Качараба забил очередной гол за Слован, которым помог своей команде прервать неудачную серию. Первым голом за год отметился и Ярослав Ракицкий. Роман Яремчук и Евгений Макаренко забили голы в чемпионате Бельгии, а Игорь Харатин – в Венгрии.

Мир

Ливерпуль дожал Тоттенхэм в матче лидеров Премьер-лиги и захватил первую позицию. Первая тренерская отставка в АПЛ – Славен Билич покинул Вест Бромвич, зато после двух лет простоя к работе возвращается Сэм Эллардайс.

Милан снова потерял очки, Интер обыграл Наполи, а Ювентус и Аталанта разошлись миром – в Италии было жарко.

Легенда Барселоны Андрес Иньеста пропустит длительный срок из-за травмы. К слову, Месси и Ко разобрались с Реал Сосьедадом и улучшили свое туринрне положение.