Главные новости футбола 16 августа: Заря фантастически проходит Брагу в ЛЕ, Карпаты и Львов сменили главных тренеров

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 августа. Подвиг Зари в ЛЕ, новые тренеры для львовских команд УПЛ и эхо скандала вокруг матча Динамо – Славия.

Подвиги украинцев в ЛЕ

Заря вышла в плей-офф Лиги Европы, драматически сыграв вничью на поле Браги. Наиболее волевой украинский клуб снова подтвердил свой статус – в двухматчевой дуэле команда Вернидуба трижды уступала в счете, но каждый раз отыгрывалась. Смотрите видео голов матча Брага – Заря. В следующем раунде будет еще труднее. Заря сыграет против РБ Лейпциг, который спокойно прошел румынскую Университатю, а в прошлом сезоне играл в Лиге чемпионов.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил за Гент, который прошел польскую Ягелония с бывшим украинцем Тарасом Романчуком. Теперь Яремчук, Пластун и компания сыграют против Бордо, выбившего Мариуполь.

Бонус, не связанный с Лигой Европы. Сборная Украины по мини-футболу вышла в 1/4 Евро-2018, разгромив за два дня Бельгию и Черногорию. После двух туров домашнего чемпионата Европы наши игроки были на 4-м месте, но в итоге выиграли свою группу.

Карпаты подписали экс-тренера Реала и Челси, Львов скромнее

Олег Бойчишин покинул пост наставника "львов" решением вице-президента клуба Олега Смалийчук. В тот же день Карпаты возглавил Жозе Мораиш – экс-ассистент Моуринью в Реале, Челси, Интере и еще нескольких клубах.

Бакалов возглавил ФК Львов после неожиданной отставки Жилмара, у которого возникли проблемы с документами. До этого украинский специалист работал в киевском Арсенале, грузинском Зугдиди, каменской Стали и экспертом на каналах "Футбол".

Динамо

Динамо – Славия: телеканал "Футбол 1" заподозрил киевлян в работе с арбитрами, опубликовав скандальный сюжет. В нем вспомнили скандал, которому уже 23 года. Также журналисты ссылались на слова председателя правления Славии Ярослава Тврдика о том, что победа киевлян была "грязной" и якобы привела к международному скандалу.

В то же время Футбольная ассоциация Чехии отреагировала на скандал Славия vs Г. Суркис. Чешские функционеры назвали заявление руководства клуба из Праги направленным против УЕФА и Динамо (Киев), "неспортивным и выходящим далеко за рамки дозволенного".

Аякс – Динамо: Где Лигт и Хунтелаар оценили соперничество с Динамо в Лиге чемпионов. Звезды амстердамцев готовы посылать сигнал киевлянам и рассказали о рецепте своего успеха.