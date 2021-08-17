Украина

ЧМ-2022: стал известен список игроков сборной Украины на ближайшие матчи с Казахстаном и Францией, а также на спаринг против Чехии. В расширенный перечень попали ряд новичков, зато отсутствуют несколько привычных имен. В связи с отсутствием наставника сборной список футболистов подготовил соответствующий комитет УАФ.

К слову, 17 августа "сине-желтые" должны наконец-то получили нового тренера. Фаворитом считают Александра Петракова, но не исключен и вариант с Сергеем Ребровым.

Также в понедельник был сыгран еще один матч 4-го тура УПЛ. Черноморец обыграл Мариуполь, одержав свою первую победу в элите. Зато приазовцы все еще не выиграли ни одного поединка.

Хавбек Динамо Беньямин Вербич стал отцом. Украинская девушка словенца родила сына.

Еврокубки

Шахтер прибыл в Монако на матч Лиги чемпионов против местной команды – заявка дончан на поединок. Роберто Де Дзерби рассказал о подготовке к игре, а французские журналисты перепутали игрока Шахтера с другим футболистом.

Также "Футбол 24" подготовил представление Рапида и Монако. Соперники украинцев в борьбе за групповой этап еврокубков нечем похвастаться.

Мир

Барселона задолжала более миллиарда евро – печальное признание Жоана Лапорты.

Мадридский Реал продлил контракт с Тибо Куртуа. Бельгиец, который не дает никаких шансов Андрею Лунину, останется в клубе еще на 5 лет.

Курьез в Турции. Игроки Галатасарая подрались между собой во время игры. Один из виновников, которым когда-то интересовались Шахтер и Динамо, получил красную карточку.

Возвращение бескомпромиссной Англии, жизнь Барселоны после Месси, норвежский Хищник снова на охоте – обзор уикенда.