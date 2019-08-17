Главные новости футбола 16 августа: Шевченко объявил заявку сборной, Барселона и Бавария провально начали чемпионаты

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 августа.

Европа

Бавария в стартовом матче Бундеслиги сенсационно на своем поле расписала ничью с Гертой. Роберт Левандовски установил рекорд, забив первый гол нового сезона, однако даже дубль поляка не гарантировал действующему чемпиону 3 очка. К слову, "Футбол 24" подготовил превью Бундеслиги-19/20, где сомневается, что Бавария защитит титул.

Барселона шокировала еще больше в матче-открытии Ла Лиги. Атлетик благодаря фантастическому голу ветерана Арица Адуриса вырвал победу над каталонцами. Во время этого ужасного вечера оба клуба анонсировали топ-трансфер – Фелиппе Коутиньо переходит в Баварию.

Эден Азар получил повреждение на тренировке и рискует пропустить несколько недель. Адриан травмировался комическим образом – у Ливерпуля может сыграть старейший дебютант АПЛ в XXI веке.

Украина

Андрей Шевченко объявил заявку сборной Украины на матчи против Нигерии и Литвы.

Александрия официально сообщила о трансфере капитана сборной Латвии – хорошее усиление перед Лигой Европы. Бруно Дуарте перешел в Виторию Гимараэш – Львов заработал немалую сумму.

УАФ выделила деньги на лечение арбитра Беккера, который перенес инсульт.

Динамо

Игорь Суркис представил новый тренерский штаб Динамо во главе с Алексеем Михайличенко, а обязанности спортивного директора клуба будет исполнять Владимир Бессонов. Также в новый штаб может войти еще одна легенда.

Назначение Михайличенко прокомментировали и президент Динамо, и сам специалист. Новый тренер уже провел первую тренировку с главной командой.

Появились интересные детали, что Александр Хацкевич был уволен по телефонному звонку, а Суркис серьезно рассматривал кандидатуру Юрия Вернидуба.