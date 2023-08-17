Украина

Динамо готовится к матчу Лиги конференций против Ариса. Мирча Луческу ответил на вопросы об угрозе отставки, давлении руководства и потере ведущего игрока. Денис Гармаш тренируется с провальным легионером в Динамо U-19.

В Кубке Украины определились все участники четвертого этапа. Унаи Мельгоса раскрыл главные задачи на должности наставника сборной Украины U-21. Евгений Красников покинул пост спортдиректора СК Днепр-1 и уже нашел новое место работы.

Мир

Манчестер Сити впервые выиграл Суперкубок УЕФА, одолев Севилью в серии пенальти. "Горожане" провели далеко не идеальный матч и долго уступали в счете. Из десяти 11-метровых ударов команды не реализовали только один – промах Гуделя стал роковым для испанцев.

Англия уверенно вышла в финал женского ЧМ-2023, где сыграет с Испанией – дырявая защита потеряла шедевр главной звезды. Барселона официально назначила нового спортивного директора.

Наши за границей

Александр Зинченко вернулся в общую группу Арсенала после травмы. Андрей Лунин начал борьбу с Кепой за основу Реала. Игрок сборной Украины имеет несколько предложений из-за границы.

Сергей Кривцов ассистом помог Интеру Майами выйти в финал Кубка лиг – Месси положил очередную красоту, а украинец стал лучшим. Максим Таловеров окончательно покинет Славию, ведь его контракт выкупит европейский клуб.