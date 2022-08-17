Динамо – Бенфика

Динамо сегодня сыграет первый матч с Бенфикой в ​​рамках квалификации Лиги чемпионов. Анонс о матче в скором времени появится на сайте. Узнайте, где можно посмотреть поединок.

Наставник Яремчука расхвалил Динамо и готовит козырь из Шахтера – Нерес успел восстановиться после травмы. Мирча Луческу рассказал о преимуществе соперника и тренировках рядом с детьми.

Украина

Появилось официальное расписание поединков 1-го тура УПЛ 2022/23: матч Динамо перенесли, а Шахтер откроет чемпионат. Шахтер начал продажу пакетов Лиги чемпионов и запустил польскую версию сайта.

Сборная Украины узнала место проведения финального матча Лиги наций против Шотландии. Стало известно, кто будет транслировать матч СК Днепр-1 в Лиге Европы. В ПФЛ определились с трансляцией матчей Первой и Второй лиг, ведь военные ослабили свои требования.

Трансферы

Тоттенхэм стал главным претендентом на Малиновского, но есть разногласия по трансферу украинца в АПЛ. В Италии назвали причины ухода Руслана из Аталанты.

СК Днепр-1 заплатит полмиллиона евро за сборника из чемпионата Португалии. Довбик близок к трансферу в Серию А. Динамо не подпишет Ковальца – Луческу отказался от трансфера опытного украинца.

Манчестер Юнайтед хочет избавиться от Роналду до закрытия трансферного окна. Криш получил сенсационный вариант побега в новый чемпионат. Манчестер Сити официально подписал на место Зинченко воспитанника Барселоны.