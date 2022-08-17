Главные новости футбола 16 августа: Малиновским заинтересовался гранд АПЛ, Шахтер откроет новый сезон УПЛ
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 16 августа.
Динамо – Бенфика
Динамо сегодня сыграет первый матч с Бенфикой в рамках квалификации Лиги чемпионов. Анонс о матче в скором времени появится на сайте. Узнайте, где можно посмотреть поединок.
Наставник Яремчука расхвалил Динамо и готовит козырь из Шахтера – Нерес успел восстановиться после травмы. Мирча Луческу рассказал о преимуществе соперника и тренировках рядом с детьми.
Украина
Появилось официальное расписание поединков 1-го тура УПЛ 2022/23: матч Динамо перенесли, а Шахтер откроет чемпионат. Шахтер начал продажу пакетов Лиги чемпионов и запустил польскую версию сайта.
Сборная Украины узнала место проведения финального матча Лиги наций против Шотландии. Стало известно, кто будет транслировать матч СК Днепр-1 в Лиге Европы. В ПФЛ определились с трансляцией матчей Первой и Второй лиг, ведь военные ослабили свои требования.
Трансферы
Тоттенхэм стал главным претендентом на Малиновского, но есть разногласия по трансферу украинца в АПЛ. В Италии назвали причины ухода Руслана из Аталанты.
СК Днепр-1 заплатит полмиллиона евро за сборника из чемпионата Португалии. Довбик близок к трансферу в Серию А. Динамо не подпишет Ковальца – Луческу отказался от трансфера опытного украинца.
Манчестер Юнайтед хочет избавиться от Роналду до закрытия трансферного окна. Криш получил сенсационный вариант побега в новый чемпионат. Манчестер Сити официально подписал на место Зинченко воспитанника Барселоны.