Украина

Виктор Скрипник может возглавить одного из лидеров чемпионата Польши. Летом у тренера истекает контракт с Зарей.

Андрей Ярмоленко покинет Вест Хэм, но продолжит карьеру в Европе. Такое мнение высказал журналист Игорь Цыганык.

Эвертон рассматривает возможность подписания Николая Матвиенко, а Брентфорд хочет рекордсмена УПЛ из СК Днепр-1.

Известный украинский комментатор вступил в ряды ВСУ.

Что делать с Ярославом Ракицким?

Топ-матчи дня

Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и вышел в финал Кубка Англии 2021/22. Александр Зинченко отыграл очень посредственный матч, как и вся его команда. Соперником "красных" в решающем поединке будет победитель пары Челси – Кристал Пэлас.

Криштиану Роналду оформил 60-й хет-трик в карьере и впервые за 1,5 года забил со штрафного – МЮ обыграл аутсайдера и сохраняет шансы на топ-4. Тем более что Арсенал и Тоттенхэм синхронно проиграли.

Боруссия Дортмунд уничтожила соперника – гол 17-летнего дебютанта и дубль Холанда.

Ювентус потерял очки, избежав поражения только в компенсированное время скандального матча с двумя удалениями за несколько секунд.

Мир

ПСЖ готов избавиться от Рамоса уже этим летом – на горизонте появился клуб Бекхэма.

Владельцы Манчестер Сити хотят добавить итальянский клуб в свою огромную коллекцию.