Главные новости футбола 16 апреля: Зинченко провалил битву за финал, украинцев хотят в АПЛ, новый вариант для Скрипника
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 апреля.
Украина
Виктор Скрипник может возглавить одного из лидеров чемпионата Польши. Летом у тренера истекает контракт с Зарей.
Андрей Ярмоленко покинет Вест Хэм, но продолжит карьеру в Европе. Такое мнение высказал журналист Игорь Цыганык.
Эвертон рассматривает возможность подписания Николая Матвиенко, а Брентфорд хочет рекордсмена УПЛ из СК Днепр-1.
Известный украинский комментатор вступил в ряды ВСУ.
Что делать с Ярославом Ракицким?
Топ-матчи дня
Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и вышел в финал Кубка Англии 2021/22. Александр Зинченко отыграл очень посредственный матч, как и вся его команда. Соперником "красных" в решающем поединке будет победитель пары Челси – Кристал Пэлас.
Криштиану Роналду оформил 60-й хет-трик в карьере и впервые за 1,5 года забил со штрафного – МЮ обыграл аутсайдера и сохраняет шансы на топ-4. Тем более что Арсенал и Тоттенхэм синхронно проиграли.
Боруссия Дортмунд уничтожила соперника – гол 17-летнего дебютанта и дубль Холанда.
Ювентус потерял очки, избежав поражения только в компенсированное время скандального матча с двумя удалениями за несколько секунд.
Мир
ПСЖ готов избавиться от Рамоса уже этим летом – на горизонте появился клуб Бекхэма.
Владельцы Манчестер Сити хотят добавить итальянский клуб в свою огромную коллекцию.