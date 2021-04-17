Главные новости футбола 16 апреля: Тайсон ушел из Шахтера, Вест Хэм повесил ценник на Ярмоленко
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 апреля.
Украина
Стартовал 22-й тур УПЛ. Львов сенсационно победил Александрию и оторвался от зоны вылета.
Динамо U-21 выиграло у Шахтера молодежное Классическое. Теперь именно киевляне лидируют в чемпионате U-21.
Верес одержал очередную победу, другие претенденты на повышение потеряли очки – результаты Первой лиги.
Мирон Маркевич назвал главное условие возвращения в возрожденный Металлист.
Трансферы
Тайсон официально покинул Шахтер и подписал контракт с Интернасьоналем, из которого 11 лет назад переехал в Украину. Уже бывший лидер "горняков" не сдержал слез, прощаясь с клубом.
Возвращение Ярмоленко в Динамо: Вест Хэм определился с суммой потенциального трансфера бывшего лидера "бело-синих".
Трансфер Яремчука: украинец установил четкий дедлайн, а Гент повесил нескромный ценник на форварда.
Реал устроит массовую распродажу ради новых "галактикос" – 8 неприкасаемых, жесткая позиция Рамоса и будущее Лунина.
Мир
Берлинская Герта всей командой пропустит несколько туров Бундеслиги – беспрецедентный случай в Германии.
Команда Юрия Вернидуба уничтожила соперника со счетом 10:0.