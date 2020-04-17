Главные новости футбола 16 апреля: громкий трансферный слух вокруг Динамо, финал Лиги чемпионов в конце лета

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 апреля.

Динамо

Динамо якобы рассматривает кандидатуру лучшего бомбардира Десны, хотя сам футболист ничего об этом не знает. Хавбек сборной Украины не исключает своего возвращения в киевский клуб.

Тамаш Кадар остается лучшим игроком УПЛ по успешности единоборств – больше в топ-10 нет ни одного динамовца.

Динамо должно Виллем ІІ деньги за Франа Соля – киевляне в списке должников вместе с Барселоной. Однако журналист четко объяснил ситуацию. "Бело-синие" запустили в продажу фирменные медицинские маски.

Европа

УЕФА рассматривает новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы – решающие матчи еврокубков могут состояться в конце лета. Лига чемпионов 2020/21: известна предварительная дата старта нового сезона. Блаттер поделился шокирующим инсайдом относительно ЧМ-2022.

Лука Йович может получить 3 года тюрьмы – нападающий Реала нарушил карантин. Ливерпуль начал переговоры по трансферу звезды Интера. Бавария переманила лидера Байера – стороны уже согласовали детали контракта. Италия запланировала выйти из карантина громкой вывеской Кубка.

Манчестер Юнайтед выздоравливает: исчез хаос, сотни миллионов расходуются грамотно, "новый Криштиану" на авансцене. Барселона разработала уникальную форму на следующий сезон – специалисты отметили стиль.

Наши за границей

Андрей Лунин бросает вызов Куртуа, приговор владельцу Золотого мяча – 10 войн в Реале, фанаты подсказали Зидану решение. Артем Милевский – самый креативный игрок чемпионата Беларуси после четырех туров. Шотландия досрочно завершила сезон для низших дивизионов – Марьян Швед в шаге от чемпионства.