Украина

Шахтер снова обыграл Львов и оторвался на вершине УПЛ. Бондаренко оформил дубль за "горняков", а новичок дебютировал. "Впереди 9 финалов", – Игорь Йовичевич поговорил о Динамо, кадровых проблемах Шахтера и "болезнь" Конопли. Ворскла дожала Черноморец на последних минутах.

Наши за границей

Александр Зинченко пропустил матч Арсенала из-за травмы. "Канониры" отдали очки с Вест Хэмом и ухудшили шансы на чемпионство, а конкурент украинца провалился.

Виктор Цыганков продлил удачную серию – его Жирона справилась с аутсайдером Ла Лиги. Эдуард Соболь был одним из лучших в победном матче Страсбурга.

Европа

Барселона во второй раз подряд потеряла очки и 4,5 часа не может забить. Ювентус получил второе поражение подряд, сенсационно уступив Сассуоло.

Чиро Иммобиле с двумя дочерьми попал в жуткое ДТП с трамваем. Тони Кроос определился относительно раннего завершения карьеры.