Главные новости футбола 16 апреля: Арсенал ухудшил шансы Зинченко на чемпионство, Шахтер оторвался во главе УПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 апреля.
Украина
Шахтер снова обыграл Львов и оторвался на вершине УПЛ. Бондаренко оформил дубль за "горняков", а новичок дебютировал. "Впереди 9 финалов", – Игорь Йовичевич поговорил о Динамо, кадровых проблемах Шахтера и "болезнь" Конопли. Ворскла дожала Черноморец на последних минутах.
Наши за границей
Александр Зинченко пропустил матч Арсенала из-за травмы. "Канониры" отдали очки с Вест Хэмом и ухудшили шансы на чемпионство, а конкурент украинца провалился.
Виктор Цыганков продлил удачную серию – его Жирона справилась с аутсайдером Ла Лиги. Эдуард Соболь был одним из лучших в победном матче Страсбурга.
Европа
Барселона во второй раз подряд потеряла очки и 4,5 часа не может забить. Ювентус получил второе поражение подряд, сенсационно уступив Сассуоло.
Чиро Иммобиле с двумя дочерьми попал в жуткое ДТП с трамваем. Тони Кроос определился относительно раннего завершения карьеры.