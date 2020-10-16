Коронавирус

Александрия получила результаты тестов на COVID-19 – в клубе выявлено 27 больных. Коронавирус в Ворскле: СМИ обнародовало имена пяти инфицированных игроков и двух тренеров. Карпаты сообщили о двух случаях инфицирования коронавирусом.

Динамо – Ювентус: официальное разъяснение МОЗ о допуске болельщиков на матч Лиги чемпионов. Поединок Шахтера и Львова пройдет без зрителей. Роналду нарушил протокол безопасности, вернувшись в Турин с COVID-19 – Ювентус вступился за португальца.

Украина

Андрей Пятов назвал нового лидера сборной Украины, которому аплодирует стоя. Георгий Бущан попал в символическую сборную Лиги наций. Голкипер Динамо ворвался в топ, Польша обошла грандов, историческая сказка Сан-Марино и проблемы Англии – Лига наций вышла на финиш.

Андрей Лунин все же может дебютировать за Реал уже на выходных – Куртуа берегут на Шахтер. Владислав Супряга и Маркос Антонио выбыли из борьбы за Golden Boy – остались двадцать лучших.

Лигу чемпионов и Лигу Европы 2020/21 в Украине покажут два транслятора – появился новый вариант.

Европа

Бавария новичками устроила разгром в Кубке Германии – Шупо-Мотинг оформил дебютный дубль и заработал пенальти.

Убытки Ювентуса за год выросли более чем вдвое – сумма приближается к сотне миллионов. Эден Азар пропустит матчи Реала с Шахтером и Барселоной.

Юрген Клопп написал игрокам Ливерпуля письмо после позорного поражения от Астон Виллы. Ливерпулю бросили вызов соседи – Хамес и Анчелотти рвут АПЛ и готовы снять 10-летнее проклятие.