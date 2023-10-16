Сборные

Украина потеряла двух игроков перед матчем с Мальтой. Мудрик порвал фанатов Челси, Судакова продают в АПЛ – Украина клонировала Месси, теневой герой сборной, Ребров удивил. Украина вырвала очко на старте отбора Евро U-17. Сборная Украины U-19 устроила победный камбек с Марокко U-20, отыгравшись после 0:2.

Евро-2024

Продолжается отбор на чемпионат Европы. Испания победила Норвегию и вместе с Шотландией вышла на Евро-2024. Турция также пробилась в финальную часть, Польша продолжила позориться ничьей с Молдовой, а Уэльс обыграл Хорватию. Швейцария едва избежала сенсационного поражения от Беларуси.

Украина

Шахтер в товарищеском матче уверенно одолел Рух – провальный тайм "горняков" и долгожданное возвращение. Карпаты укрепили лидерство в Первой лиге, устроив голепад с Прикарпатьем.

Донбасс Арена может исчезнуть с лица Земли – в "ДНР" заговорили о сносе 400-миллионного творения Ахметова. Беглец Шахтера вышел на связь с "горняками". Два представителя Кривбасса не вернулись в Украину после матча Лиги чемпионов.