Главные новости футбола 15 октября: Испания и еще две сборные вышли на Евро-2024, Шахтер победил, яркий матч Карпат
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 октября.
Сборные
Украина потеряла двух игроков перед матчем с Мальтой. Мудрик порвал фанатов Челси, Судакова продают в АПЛ – Украина клонировала Месси, теневой герой сборной, Ребров удивил. Украина вырвала очко на старте отбора Евро U-17. Сборная Украины U-19 устроила победный камбек с Марокко U-20, отыгравшись после 0:2.
Евро-2024
Продолжается отбор на чемпионат Европы. Испания победила Норвегию и вместе с Шотландией вышла на Евро-2024. Турция также пробилась в финальную часть, Польша продолжила позориться ничьей с Молдовой, а Уэльс обыграл Хорватию. Швейцария едва избежала сенсационного поражения от Беларуси.
Украина
Шахтер в товарищеском матче уверенно одолел Рух – провальный тайм "горняков" и долгожданное возвращение. Карпаты укрепили лидерство в Первой лиге, устроив голепад с Прикарпатьем.
Донбасс Арена может исчезнуть с лица Земли – в "ДНР" заговорили о сносе 400-миллионного творения Ахметова. Беглец Шахтера вышел на связь с "горняками". Два представителя Кривбасса не вернулись в Украину после матча Лиги чемпионов.