Главные новости футбола 15 октября: чемпион мира ушел из Динамо, Лунин сыграет с Барселоной, ассист Ярмоленко
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 15 октября.
Украина
В субботу продолжился 7-й тур УПЛ. Металлист обыграл Ворсклу, а Металлист 1925 поделил очки со Львовом.
Динамо уверенно обыграло Шахтер в юношеском Классическом – пенальти от Диалло, нефарт Боля и первое поражение "горняков" в сезоне.
Судьба Петракова в сборной Украины: главный тренер отчитался о своей работе перед УАФ.
Киевское Динамо разорвало контракт с чемпионом мира на фоне эпидемии травм в команде.
Наши за рубежом
Андрей Ярмоленко отдал роскошный ассист, но не спас команду Сергея Реброва от поражения.
В СМИ появилась информация о новом контракте Малиновского с Аталантой, однако украинец красноречиво опроверг это.
Андрей Лунин сыграет против Барселоны – Куртуа пропустил финальную тренировку перед Эль Класико и не попал в заявку, а украинец получил шанс всей жизни. Матч Реал – Барселона состоится в воскресенье, начало в 17.15.
Мир
Тоттенхэм дожал жалкий Эвертон и догнал Ман Сити в АПЛ. Виталий Миколенко провел слабый матч, но антигероем стал другой футболист.
Ювентус выиграл туринское дерби, прервав серию поражений. Аталанта возглавила Серию А благодаря волевой победе. Руслан Малиновский не сыграл впервые в сезоне.