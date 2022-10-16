Украина

В субботу продолжился 7-й тур УПЛ. Металлист обыграл Ворсклу, а Металлист 1925 поделил очки со Львовом.

Динамо уверенно обыграло Шахтер в юношеском Классическом – пенальти от Диалло, нефарт Боля и первое поражение "горняков" в сезоне.

Судьба Петракова в сборной Украины: главный тренер отчитался о своей работе перед УАФ.

Киевское Динамо разорвало контракт с чемпионом мира на фоне эпидемии травм в команде.

Наши за рубежом

Андрей Ярмоленко отдал роскошный ассист, но не спас команду Сергея Реброва от поражения.

В СМИ появилась информация о новом контракте Малиновского с Аталантой, однако украинец красноречиво опроверг это.

Андрей Лунин сыграет против Барселоны – Куртуа пропустил финальную тренировку перед Эль Класико и не попал в заявку, а украинец получил шанс всей жизни. Матч Реал – Барселона состоится в воскресенье, начало в 17.15.

Мир

Тоттенхэм дожал жалкий Эвертон и догнал Ман Сити в АПЛ. Виталий Миколенко провел слабый матч, но антигероем стал другой футболист.

Ювентус выиграл туринское дерби, прервав серию поражений. Аталанта возглавила Серию А благодаря волевой победе. Руслан Малиновский не сыграл впервые в сезоне.