Главные новости футбола 15 ноября: трансферные планы Динамо на зиму, желание Мудрика покинуть Шахтер
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 ноября.
Украина
Динамо планирует зимние трансферы – киевляне хотят усилить сразу несколько позиций. Мирча Луческу останется в Динамо, несмотря на слухи об отставке. Легенда УПЛ стал тренером Ингульца – впереди испытания против Динамо. СК Днепр-1 попытается вернуть Тайсона в УПЛ. Андрей Шевченко станет членом НОК Украины.
Трансферы наших
Мудрик подтвердил желание уйти из Шахтера и назвал приоритетные варианты. Михаил заинтересовал Манчестер Юнайтед. Мудрик на развилке, Арсенал – далеко не единственный, неожиданный вариант в Ла Лиге. Марсель снова нацелился на Руслана Малиновского. Украинец должен заменить во Франции лидера.
Скандал Роналду
Роналду вылил новую порцию критики на Манчестер Юнайтед. На этот раз досталось владельцам клуба, а Криштиану обвинил Руни и Невилла в лицемерии. "Ты мог бы просто чесать себе яйца", – сестра написала Роналду эмоциональное письмо на фоне скандала с МЮ.