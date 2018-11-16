Главные новости футбола 15 ноября: сборная Украины прибыла в Словакию, Хорватия вырвала победу над Испанией

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 ноября.

Сборная Украины

Во вторник сборная Украины прибыла в Словакию на матч Лиги наций против местной сборной. Экс-наставник "сине-желтых" Мирон Маркевич прогнозирует появление новичков в составе национальной команды в матче со словаками.

Накануне поединка с медиа пообщался главный тренер команды – предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко. Также на вопросы журналистов ответил и Евгений Коноплянка, который не хочет делить сборную на разные категории.

Ответ на вопрос о вратарской позиции в сборной Украины в нашем материале – Пятов или Бойко: кто же лучший вратарь прямо сейчас.

Лига наций

В дивизионе А Хорватия в компенсированное время вырвала победу над Испанией. В то же время Бельгия победила Исландию, а Босния сыграла вничью с Австрией и вышла в элитный дивизион.

Также Беларусь выиграла битву за лидерство у Люксембурга, сборная же Грузии споткнулась на Андорре, но не потеряла лидерства в группе D1. Стоит отметить, что Казахстан разошелся миром с Латвией на своем поле.

Другие топ-события

Английские клубы проголосовали за введение VAR с сезона 2019/20 в АПЛ, а также определились с датой закрытия летнего трансферного окна следующего года.

Хавбек киевского Динамо Виктор Цыганков заинтересовал два клуба Серии А – цена вопроса 20 млн. Кроме этого, он и еще двое украинцев попали в топ-100 лучших игроков Лиги Европы.

Уэйн Руни провел прощальный матч за сборную Англии, а также заявил, что планирует начать тренерскую карьеру в будущем.