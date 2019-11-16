Главные новости футбола 15 ноября: фиаско Ротаня с молодежной сборной Украины, Италия установила исторический рекорд

"Футбол 24" представляет дайджест новостей за пятницу, 15 ноября.
Сборная Украины
"Приємно, що Шевченко мене викликав". Він їздив у МЛС, зробив тату а-ля Едерсон і вірить у прорив Олександрії
Украина – Эстония: яркая поддержка трибун, гимн с мурашками для дебютанта, благодарность героя – топ-кадры из Запорожья
"Циганков зіграє не гірше від Марлоса": експеримент Шевченка, користь від Естонії, або Кого остерігатися у Сербії
Украина U-21 в ярком матче проиграла Дании U-21: очередное фиаско Ротаня, провал центрбеков, Цитаишвили рвется в основу
Евро-2020
Испания поиздевалась над Мальтой, Италия с историческим рекордом завершила отбор, а Финляндия вышла на Евро-2020
Швеция квалифицировалась на Евро-2020, уверенно переиграв Румынию на выезде
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Флорентино Переса избрали президентом Всемирной футбольной ассоциации