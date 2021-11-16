Главные новости футбола 15 ноября: ЧМ-2022 получил новых участников, неудача Италии, сборная Украины готова к Боснии
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 ноября.
Босния и Герцеговина – Украина
Тренер Боснии и Герцеговины анонсировал ротацию в матче против Украины. Босния и Герцеговина – Украина: Александр Петраков пообщался с прессой о роли Гармаша, реализации и подарке Цыганкова.
"Завтра нужен единый результат": Малиновский – о настроении на Боснию и последствиях после Болгарии. "На домах шрамы от пуль, а в Зенице была резня": он забивал Шахтеру и играл в Боснии – здесь начинал Дарио Срна.
ЧМ-2022
В квалификации к Кубку мира Италия расписала сенсационную ничью с Северной Ирландией, потеряв прямую путевку на Мундиаль. ЧМ-2022, отбор: Швейцария разгромом отобрала у Италии путевку в Катар, Англия с покером Кейна изнасиловала Сан-Марино.
Тем временем Дания не смогла выйти на ЧМ-2022 с идеальным результатом, а Шотландия сыграет в плей-офф квалификации. В свою очередь Бразилия осталась без Неймара на поединок против сборной Аргентины.
Другие топ-новости
Английский Норвич официально объявил о назначении нового тренера. Итальянская Дженоа окончательно сменила владельца и назвала нового президента клуба Шевченко.
Интер – Шахтер: ключевой игрок миланцев пропустит матч Лиги чемпионов. Ветеран Дани Алвес успешно прошел медосмотр в Барселоне и готовится к презентации.