Лига чемпионов

Определились еще два участника 1/4 финала ЛЧ – ими стали Атлетико и Бенфика. "Орлы" минимально обыграли Аякс в Амстердаме, единственный гол забил Дарвин Нуньес после выхода Романа Яремчука. Мадридцы победили Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд с тем же счетом 1:0. Криштиану Роналду впервые за 12 лет завершит сезон без трофея.

Соответственно, в четвертьфинал уже вышло 6 команд. Это Реал, Манчестер Сити, Бавария, Ливерпуль, Атлетико и Бенфика. Последние два участника станут известны в среду.

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