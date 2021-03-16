Украина

Сидорчук стал игроком тура УПЛ, а Луческу – лучшим тренером. Мирча еще способен на сюрпризы: игра против Зари – сигнал тревоги для Вильярреала. Луиша Каштру "отправляют" в отставку, но его назначение в Шахтер полностью себя оправдало.

Украина не сыграет мартовские матчи отбора к ЧМ-2022 во Львове – сборная меняет стадион. Сергей Ребров сообщил о травме Александра Зубкова, которого вызвали в национальную сборную. Артем Беседин превзошел легендарных форвардов Динамо – шокирующие цифры эффективности.

Наши за границей

Роман Яремчук не спас Гент от позорного поражения – Брюгге сильнее в бельгийском "дерби" украинцев. Артем Кравец забил за Коньяспор на последних минутах, но его команда умудрилась упустить победу. Артем Довбик попал на радары Бешикташа.

Александр Зинченко заявил, что Манчестер Сити может выиграть Лигу чемпионов, но Гвардиола резко приструнил украинца. Сегодня Саша вместе с "горожанами" постарается пройти в четвертьфинал, еще раз обыграв Боруссию.

Европа

Барселона разгромила Уэску ​​благодаря феерии Месси и шедевру Гризманна – каталонцы подобрались к Атлетико. Лионель повторил рекорд Хави. Реал снова потерял Азара из-за травмы – после предыдущей бельгиец сыграл всего 15 минут.

Ливерпуль удержал победу над Вулверхэмптоном и приблизился к топ-4 АПЛ – "волков" расстрелял бывший член стаи. Правда, матч испортила жуткая травма голкипера. Челси задумал сумасшедший обмен ради Холанда – дорогой новичок Лэмпарда получил роль приманки.

Роналду превзошел Пеле, чудо-гол рабоной, Барселона и Реал потирают руки – мы подготовили обзор уик-энда. Ди Марию экстренно заменили в матче с Нантом – грабители ворвались в дом звезды ПСЖ и взяли семью игрока в заложники.