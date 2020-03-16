Главные новости футбола 15 марта: Динамо не справилось с Десной, Заря одолела Шахтер и поднялась в зону Лиги чемпионов

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 марта.

Украина

Луганская Заря переиграла Шахтер и обошла Динамо – видео эффектного гола экс-динамовца и обзор матча.

Киевское Динамо сыграло вничью с Десной и не смогло вернуться в зону Лиги чемпионов – видео голов и обзор поединка претендентов на "серебро".

Донецкий Олимпик дома расписал результативную ничью с Ворсклой – донетчане прервали 7-матчевую серию поражений. Тем временем УПЛ может быть приостановлена ​​из-за влияния легионеров Шахтера.

Эпидемия коронавируса

Президент Примеры Тебас сделал заявление относительно окончания сезона 2019/20. Между тем Серия А может возобновиться только в мае – новый вариант завершения чемпионата Италии 2019/20.

Испанская Валенсия официально сообщила о 5 случаях коронавируса в команде. Украинцы Яремчук, Безус и Пластун находятся на карантине – Гент приостановил тренировки.

Зато Турция предложила спасти проведение Евро-2020, став единственной страной-хозяйкой. Наставник сборной Италии Роберто Манчини согласился с переносом турнира на 2021 год.

Другие топ-события

Мадридский Реал определился с трансферным приоритетом на лето – мадридцы вынуждены конкурировать с Барселоной и выложить космическую сумму. Между тем каталонцы нацелились и на таланта римского Лацио.

Туринский Ювентус готовит новый контракт для Роналду и летнюю трансферную "бомбу". В свою очередь Ливерпуль запланировал кадровую чистку – в списке четверо игроков.