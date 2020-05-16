Главные новости футбола 15 мая: Соболь стал чемпионом Бельгии, Шахтер следит за очередным бразильцем

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 мая.

Украина

Команды УПЛ будут играть дома матчи чемпионата Украины после возобновления сезона. Предложение провести все поединки только в двух городах, очевидно, не воплотится в жизнь.

Виктора Цыганкова и еще троих украинцев рекомендуют топ-клубу АПЛ. "На них можно хитро заработать", – считают эксперты.

Эдуард Соболь стал чемпионом Бельгии – Лига Жупиле официально завершена досрочно.

Трансферы

Роман Яремчук отказался переходить в АПЛ. Зимой украинец получал предложение из Туманного Альбиона, но решил остаться в Генте.

Шахтер нацелился на очередного бразильца. 20-летнего форварда оценивают в 50 млн евро – именно такова клаусула, прописанная в его контракте. В то же время, "горняки" могут потерять Тете, за которым следит Манчестер Юнайтед.

Брюгге настроен сбить цену на Соболя, но Шахтер, которому принадлежат права на защитника, не идет на компромисс.

Зидан пожертвует сыном ради Лунина – французский голкипер не получит новый контракт от Реала и сменит клубную прописку, а вот украинец должен получить шанс.

Байер планирует избавиться от экс-динамовца – в свое время немцы выложили за него 18 млн евро.

Мир

Чемпионат Италии могут не доиграть. Игроки ряда команд выступили против новых правил, разработанных органами здравоохранения.

Юрий Семин планирует продолжать работу после отставки из Локомотива. Возможно ли его возвращение в Динамо – эксперт дал свой прогноз.