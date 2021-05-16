Украина

Роберто Де Дзерби, которого называют фаворитом на назначение главным тренером Шахтера, хочет привезти в Украину чемпиона Италии. А вот Заря не планирует менять тренера – в клубе уверены, что Виктор Скрипник останется.

Мирча Луческу обсудит с Игорем Суркисом трансферы Динамо и зарплату футболистов.

Агробизнес обыграл Черноморец и обострил борьбу за выход в УПЛ. Было жарко и во Второй лиге – один из поединков прервали почти на час из-за поведения фанатов.

Топ-матчи дня

Аталанта вышла в Лигу чемпионов, а Руслан Малиновский стал лучшим игроком поединка против Дженоа. Украинец забил сам, отдал голевой пас, удерживает статус лучшего ассистента чемпионата Италии и вошел в историю Аталанты.

Ювентус в меньшинстве вырвал победу у Интера в матче с тремя пенальти и двумя удалениями. Рома победила Лацио – лебединая песня Паулу Фонсеки в Вечном городе.

Лестер выиграл Кубок Англии впервые в своей истории. "Лисы" оказались сильнее Челси, который 29 мая сыграет в финале ЛЧ.

Роберт Левандовски повторил "вечный" рекорд Бундеслиги, а Боруссия Д стала еще на шаг ближе к ЛЧ, даже не выйдя на поле. Главный конкурент проиграл свой матч.

Бешикташ благодаря голу Виды стал чемпионом Турции – фантастическая развязка.

Евро-2020

Сборная Украины начала подготовку к матчам чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко собралась в Харькове и провела первую тренировку – потеря двух динамовцев и дедлайн для Коноплянки.

Златан Ибрагимович пропустит чемпионат Европы из-за травмы. Весомую потерю на турнир понесла и сборная Польши.