Украина

Завершился 26-й тур УПЛ. СК Днепр-1 благодаря Довбику дожал Минай и не пустил Шахтер в отрыв. Форвард сборной Украины приблизился к рекорду бомбардиров. В заключительном поединке тура Александрия уверенно победила Колос, выбросив ковалевцев из борьбы за еврокубки.

Руслан Ротань расширяет штаб сборной Украины перед Евро-2023, стартующим уже в июне – старый знакомый и экс-тренер Коноплянки.

Верес готовится воплотить революционное решение на своем стадионе – клуб уже получил добро от УАФ.

Врач Арсенала оценил шансы Зинченко вернуться к концу сезона. Украинец пропустил последний матч из-за травмы.

Трансферы

Алексей Дитятьев объявил о расторжении контракта со Львовом, к которому присоединился только зимой.

Андрей Ярмоленко откровенно рассказал о своем будущем – шанс Динамо зависит от одного клуба.

"Трудное решение": звездный ветеран Динамо определился относительно своего будущего.

Байер официально объявил о трансфере звезды Бенфики – на игрока также претендовала Барселона.

"Запасаемся попкорном": агент Чигринского озвучил планы экс-защитника сборной Украины после вылета из Суперлиги.

Новый тренер Динамо – успешный кандидат, но с нюансом, шансы на трансфер Ярмоленко и других звездных новичков.

Мир

Ливерпуль разгромил Лестер, вплотную приблизившись к МЮ и закрутив интригу в борьбе за ЛЧ – Салах отдал три ассиста.

Цыганков получил шанс на участие в еврокубках – УЕФА принял решение по Жироне.

"Я оторву тебе голову": Торрес набросился на Арбелоа во время матча молодежных команд Реала и Атлетико.

Лига чемпионов-2023/24: определилась треть участников группового этапа.