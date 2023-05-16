Главные новости футбола 15 мая: Ярмоленко пролил свет на будущее, новые лица в сборной Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 15 мая.
Украина
Завершился 26-й тур УПЛ. СК Днепр-1 благодаря Довбику дожал Минай и не пустил Шахтер в отрыв. Форвард сборной Украины приблизился к рекорду бомбардиров. В заключительном поединке тура Александрия уверенно победила Колос, выбросив ковалевцев из борьбы за еврокубки.
Руслан Ротань расширяет штаб сборной Украины перед Евро-2023, стартующим уже в июне – старый знакомый и экс-тренер Коноплянки.
Верес готовится воплотить революционное решение на своем стадионе – клуб уже получил добро от УАФ.
Врач Арсенала оценил шансы Зинченко вернуться к концу сезона. Украинец пропустил последний матч из-за травмы.
Трансферы
Алексей Дитятьев объявил о расторжении контракта со Львовом, к которому присоединился только зимой.
Андрей Ярмоленко откровенно рассказал о своем будущем – шанс Динамо зависит от одного клуба.
"Трудное решение": звездный ветеран Динамо определился относительно своего будущего.
Байер официально объявил о трансфере звезды Бенфики – на игрока также претендовала Барселона.
"Запасаемся попкорном": агент Чигринского озвучил планы экс-защитника сборной Украины после вылета из Суперлиги.
Новый тренер Динамо – успешный кандидат, но с нюансом, шансы на трансфер Ярмоленко и других звездных новичков.
Мир
Ливерпуль разгромил Лестер, вплотную приблизившись к МЮ и закрутив интригу в борьбе за ЛЧ – Салах отдал три ассиста.
Цыганков получил шанс на участие в еврокубках – УЕФА принял решение по Жироне.
"Я оторву тебе голову": Торрес набросился на Арбелоа во время матча молодежных команд Реала и Атлетико.
Лига чемпионов-2023/24: определилась треть участников группового этапа.