Главные новости футбола 15 января: Лунин перешел в новый клуб, Малиновский не спас Аталанту, Динамо полетело на сбор

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 января.

Наши за границей

Андрей Лунин официально перешел в Овьедо – к аутсайдеру Сегунды. Украинский вратарь будет выступать за астурийцев до конца сезона на правах аренды. Лунин уже приступил к тренировкам в Овьедо и попал в заявку на сегодняшний матч новой команды. "То, что с ним творят, невозможно описать": Мбаппе и голкипер-сепаратист в реакции испанских фанов на трансфер Лунина.

Руслан Малиновский отличился ассистом во втором матче подряд, но это не спасло Аталанту от вылета из Кубка Италии от Фиорентины. Украинец держит марку, а его команда теряет стабильность. Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Бельгии в первой половине 2019-го, а по итогам года попал в топ-3.

Василий Кравец официально вернулся в бывший клуб. Роман Яремчук еще никуда не уходит, но Гент уже подписал ему замену из системы Ред Булла. Бывшие лидеры Динамо помогли Ризеспору сдержать Галатасарай в Кубке Турции.

Украина

Динамо отправилось на первый тренировочный сбор и провело премьерную тренировку в Турции. Артем Беседин рискует получить 4 года дисквалификации из-за употребления допинга – форвард не признает свою вину. Попов пропустит два первых спарринга на зимних сборах – известно, когда защитник вернется в общую группу.

Дыминский готовится к продаже Карпат. СК Днепр-1 вышел из отпуска – два новичка присоединились к другим игрокам клуба. Мариуполь арендовал защитника, который досрочно вернулся из России. Олимпик взял на просмотр двух легионеров и экс-форварда Днепра.

Европа

Ювентус полурезервным составом уничтожил Удинезе, Милан разгромил СПАЛ – гранды вышли в четвертьфинал Кубка Италии. Наполи подписал хавбека из чемпионата Испании.

Манчестер Юнайтед минимально одолел Вулверхэмптон и вышел в 1/16 финала Кубка Англии. Тоттенхэм объявил о трансфере перспективного португальца и ослабил соперника Шахтера.

Реал договорился о переходе звезды Аякса, а Барселона отдала в аренду Шальке своего защитника.