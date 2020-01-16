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Главные новости футбола 15 января: Лунин перешел в новый клуб, Малиновский не спас Аталанту, Динамо полетело на сбор

16 января 07:00 371 Читати українською
Главные новости футбола 15 января: Лунин перешел в новый клуб, Малиновский не спас Аталанту, Динамо полетело на сбор
Главные новости футбола 15 января

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 января.

Наши за границей

Андрей Лунин официально перешел в Овьедо – к аутсайдеру Сегунды. Украинский вратарь будет выступать за астурийцев до конца сезона на правах аренды. Лунин уже приступил к тренировкам в Овьедо и попал в заявку на сегодняшний матч новой команды. "То, что с ним творят, невозможно описать": Мбаппе и голкипер-сепаратист в реакции испанских фанов на трансфер Лунина.

Руслан Малиновский отличился ассистом во втором матче подряд, но это не спасло Аталанту от вылета из Кубка Италии от Фиорентины. Украинец держит марку, а его команда теряет стабильность. Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Бельгии в первой половине 2019-го, а по итогам года попал в топ-3.

Василий Кравец официально вернулся в бывший клуб. Роман Яремчук еще никуда не уходит, но Гент уже подписал ему замену из системы Ред Булла. Бывшие лидеры Динамо помогли Ризеспору сдержать Галатасарай в Кубке Турции.

Украина

Динамо отправилось на первый тренировочный сбор и провело премьерную тренировку в Турции. Артем Беседин рискует получить 4 года дисквалификации из-за употребления допинга – форвард не признает свою вину. Попов пропустит два первых спарринга на зимних сборах – известно, когда защитник вернется в общую группу.

Дыминский готовится к продаже Карпат. СК Днепр-1 вышел из отпуска – два новичка присоединились к другим игрокам клуба. Мариуполь арендовал защитника, который досрочно вернулся из России. Олимпик взял на просмотр двух легионеров и экс-форварда Днепра.

Европа

Ювентус полурезервным составом уничтожил Удинезе, Милан разгромил СПАЛ – гранды вышли в четвертьфинал Кубка Италии. Наполи подписал хавбека из чемпионата Испании.

Манчестер Юнайтед минимально одолел Вулверхэмптон и вышел в 1/16 финала Кубка Англии. Тоттенхэм объявил о трансфере перспективного португальца и ослабил соперника Шахтера.

Реал договорился о переходе звезды Аякса, а Барселона отдала в аренду Шальке своего защитника.

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