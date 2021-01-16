Главные новости футбола 15 января: Динамо начало сбор, экс-звезда Барсы едет в Украину, Руни завершил карьеру игрока
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 января.
Украина
Динамо отправилось на первый тренировочный сбор в ОАЭ. Мирча Луческу взял 30 футболистов – тренер дал шанс лучшему бомбардиру молодежки, зато оставил нескольких игроков в Киеве.
Мирча Луческу в Динамо надолго: с каким багажом киевляне вылетели на первые зимние сборы – "Футбол 24" разобрался с ситуацией в лагере киевлян.
Яя Туре возвращается в Украину. Уже на следующей неделе бывшая звезда Манчестер Сити трудоустроится в одном из клубов УПЛ.
"Дальний родственник игрока, которым восхищались": Малиновский упустил шанс и разочаровал Италию, Аталанта сияет и без украинца.
Трансферы
Бывший капитан Карпат Олег Голодюк продолжит карьеру в Первой лиге. Александрия вернула двух игроков из Европы – среди них чемпион мира.
Богдан Бутко вновь покинет Шахтер. Опытный защитник, который 2020 год провел в польском Лехе, не полетит с "горняками" на сборы. Другой игрок Шахтера – Виктор Коваленко – впервые прокомментировал слухи о контракте с Аталантой.
Гент отказался продавать Романа Яремчука лидеру европейского чемпионата.
Мир
Уэйн Руни стал полноценным главным тренером после серии удачных результатов своей команды. Соответственно, 35-летний экс-нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии таким образом завершил свою карьеру игрока.
Лацио опозорил Рому в дерби, нанеся команде Паулу Фонсеки уже третье разгромное поражение в текущем сезоне Серии А.
Барселона перенесла президентские выборы на неопределенный срок. Они должны были пройти 24 января, но теперь могут состояться в марте.
Клубный чемпионат мира потерял одного участника, однако ФИФА уже нашла выход из ситуации.