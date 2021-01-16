Динамо отправилось на первый зимний сбор в ОАЭ / официальный сайт клуба

Украина

Динамо отправилось на первый тренировочный сбор в ОАЭ. Мирча Луческу взял 30 футболистов – тренер дал шанс лучшему бомбардиру молодежки, зато оставил нескольких игроков в Киеве.

Мирча Луческу в Динамо надолго: с каким багажом киевляне вылетели на первые зимние сборы – "Футбол 24" разобрался с ситуацией в лагере киевлян.

Яя Туре возвращается в Украину. Уже на следующей неделе бывшая звезда Манчестер Сити трудоустроится в одном из клубов УПЛ.

"Дальний родственник игрока, которым восхищались": Малиновский упустил шанс и разочаровал Италию, Аталанта сияет и без украинца.

Трансферы

Бывший капитан Карпат Олег Голодюк продолжит карьеру в Первой лиге. Александрия вернула двух игроков из Европы – среди них чемпион мира.

Богдан Бутко вновь покинет Шахтер. Опытный защитник, который 2020 год провел в польском Лехе, не полетит с "горняками" на сборы. Другой игрок Шахтера – Виктор Коваленко – впервые прокомментировал слухи о контракте с Аталантой.

Гент отказался продавать Романа Яремчука лидеру европейского чемпионата.

Мир

Уэйн Руни стал полноценным главным тренером после серии удачных результатов своей команды. Соответственно, 35-летний экс-нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии таким образом завершил свою карьеру игрока.

Лацио опозорил Рому в дерби, нанеся команде Паулу Фонсеки уже третье разгромное поражение в текущем сезоне Серии А.

Барселона перенесла президентские выборы на неопределенный срок. Они должны были пройти 24 января, но теперь могут состояться в марте.

Клубный чемпионат мира потерял одного участника, однако ФИФА уже нашла выход из ситуации.