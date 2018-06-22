Главные новости футбола 15 июня: шоу Португалии и Испании на ЧМ-2018, несколько рекордов Роналду

"Футбол 24" представляет вашему вниманию дайджест главных новостей за 15 июня. Лучший на данный момент матч ЧМ-2018, невероятный Роналду и другие топ-события.

Португалия и Испания выдали пока лучший матч ЧМ-2018

В матче первого тура ЧМ-2018 в группе B Португалия и Испания расписали феерическую ничью – видео голов и обзор матча.

Криштиану Роналду оформил хет-трик, у испанцев 2 гола на счету Диего Косты. Еще один гол забил Начо – этот мяч будет претендовать на звание лучшего на турнире.

Роналду впервые в карьере забил в ворота Испании, а также впервые забил 3 гола в матче чемпионата мира. Кроме того, португалец догнал Ференца Пушкаша и делит с ним звание лучшего бомбардира европейских сборных. А еще Роналду – первый в истории футбола игрок, который забивал на 8-ми крупных турнирах подряд.

Другие события чемпионата мира-2018

В других матчах Уругвай на последних секундах минимально одолел Египет благодаря голу со стандарта. Лидер египтян Мохамед Салах весь матч провел на скамейке запасных. Египет и Саудовская Аравия замыкают таблицу группы А после первого тура соревнований.

Похожим образом события разворачивались и в поединке Марокко – Иран. Представители Азии вырвали победу на последних минутах благодаря автоголу игрока соперника. По итогам первого тура именно Иран лидирует в группе B. У Португалии и Испании по одному баллу.

Топ-трансферы и события дня

Защитник Шахтера Эдуард Соболь возвращается в донецкий клуб после годичной аренды в Славии. Донецкий клуб получил еще одно усиление – селекционную службу Шахтера возглавил Жозе Боту, который перед тем 10 лет работал в Бенфике. Контракт рассчитан на 2 года.

Реал согласовал трансфер бразильского форварда Родриго. По неофициальной информации, мадридцы заплатят Сантосу 45 млн евро.

Заря допущена к участию в Лиге Европы 2018/19 – клуб получил соответствующее письмо от УЕФА.