Главные новости футбола 15 июня: Динамо получило первого соперника в ЛЧ, Забарный среди претендентов на Golden Boy
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 15 июня.
Жеребьевка
Состоялась жеребьевка первых стадий еврокубков. Динамо получило соперника в квалификации Лиги чемпионов. Остальные команды также сформировали пары. Ворскла узнала соперника по квалификации Лиги конференций. Украинские легионеры и игроки сборной получили своих оппонентов.
Украина
Сборная накануне сыграла третий матч в Лиге наций, в котором расписала ничью с Ирландией. Определились лучшие и худшие игроки "сине-желтых".
Илья Забарный оказался среди номинантов на Golden Boy-2022. Известна степень серьезности травмы Романа Яремчука.
Динамо и Шахтер потеряют серьезного конкурента в УПЛ – Металлист резко изменил свои цели на сезон. Динамо проведет очередной благотворительный матч.
Мир
Дани Алвес объявил об уходе из Барселоны. Каталонцы сообщили о первом трансфере межсезонья. Барса также близка к топ-приобретению за 60 миллионов. Реал готовит еще один трансфер за 100 миллионов, но с важным условием. Мане уже согласовал личный контракт с Баварией.