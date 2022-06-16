Жеребьевка

Состоялась жеребьевка первых стадий еврокубков. Динамо получило соперника в квалификации Лиги чемпионов. Остальные команды также сформировали пары. Ворскла узнала соперника по квалификации Лиги конференций. Украинские легионеры и игроки сборной получили своих оппонентов.

Украина

Сборная накануне сыграла третий матч в Лиге наций, в котором расписала ничью с Ирландией. Определились лучшие и худшие игроки "сине-желтых".

Илья Забарный оказался среди номинантов на Golden Boy-2022. Известна степень серьезности травмы Романа Яремчука.

Динамо и Шахтер потеряют серьезного конкурента в УПЛ – Металлист резко изменил свои цели на сезон. Динамо проведет очередной благотворительный матч.

Мир

Дани Алвес объявил об уходе из Барселоны. Каталонцы сообщили о первом трансфере межсезонья. Барса также близка к топ-приобретению за 60 миллионов. Реал готовит еще один трансфер за 100 миллионов, но с важным условием. Мане уже согласовал личный контракт с Баварией.