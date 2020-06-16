Главные новости футбола 15 июня: Динамо определило судьбу арендованных, черниговцы – лучшие в УПЛ, смена кадров в Рухе

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 июня.

Украина

Двойной удар от Десны – УПЛ определила лучшего игрока и тренера 26-го тура. Премьер-лига стала второй лигой в Европе по частоте назначений пенальти – больше всего арбитры "помогают" Шахтеру.

Киевское Динамо согласилось оставить Супрягу и Булецу в СК Днепр-1 еще на год – киевляне отдадут и третьего игрока. Кроме того, у киевлян три потери на полуфинал Кубка Украины против Миная.

Телеканалы "Футбол" готовы за свой счет транслировать матчи Первой лиги. Между тем Юрий Бакалов неожиданно покинул Рух, не проведя ни одного официального матча во главе львовян. Галицкий клуб объявил имя нового тренера – Маркевич будет помогать специалисту.

Европа

УЕФА определился с датами и местом проведения ключевых матчей Лиги чемпионов сезона 2019/20. Молодые звезды Динамо и Шахтера попали в список номинантов на Golden Boy-2020 – Холанд, Санчо и Фати в конкурентах.

Икер Касильяс официально выбыл из борьбы за пост главы Федерации футбола Испании и объяснил свое решение. Тем временем 4-кратный чемпион Германии близок к банкротству.

Другие топ-события

Сергей Ребров может подписать Шведа, имеющего варианты в нескольких европейских чемпионатах. В свою очередь Динамо Брест едва избежал банкротства – Милевский и Ко получают жалкие зарплаты.

Амстердамский Аякс официально продлил контракт с 36-летним Хунтелааром. Между тем легенда сборной Мексики умер от коронавируса – он играл на двух чемпионатах мира.