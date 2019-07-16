Главные новости футбола 15 июля: Малиновский в шаге от Аталанты, Лунин претендует на престижную награду

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 июля.

Украина

Александр Кучер может стать игроком Карпат. Также "львы" могут арендовать у Динамо Русина.

Между тем Ахмед Алибеков поехал на сборы с Александрией. Зато черниговская Десна подписала Кузыка, который последние полгода провел за СК Днепр-1.

Пирейский Олимпиакос хочет подписать Бущана, а в то же время СК Днепр-1 подписал контракт с Коркишко.

Трансфер Малиновского

Руслан Малиновский прошел медосмотр в Аталанте, но вынужден вернуться в Украину. К слову, спортивный директор Аталанты хотел заблокировать трансфер украинца – пришлось вмешаться президенту клуба.

Андрей Шевченко посоветовал Малиновскому перейти именно в Аталанту. Украинский хавбек в Бергамо – против желания Гасперини, который не даст места в основе и мнимая конкуренция со звездой Серии А.

Другие топ-события

Евгений Коноплянка может перейти в Бешикташ на правах аренды. Зато Андрей Лунин – лидер голосования Golden Boy-2019, но теряет шанс на Реал и Испанию из-за неожиданного трансфера и 18-летнего конкурента.

Бразилец Неймар вернулся в расположение ПСЖ и имел длительную беседу с руководством французского гранда. Спортивный директор парижан Леонардо оценил возможность трансфера форварда летом.

Икер Касильяс не будет играть за Порту в следующем сезоне.