Украина

Динамо победило на сборах Эвиан – Леднев оформил дубль и стал героем. А еще в матче был эффектный рейд Ваната с ассистом Бойко.

Шахтер эпичным роликом представил новую форму. Ворскла узнала первого соперника в Лиге конференций. Интерпол объявил почетного президента полтавского клуба в международный розыск.

УПЛ объявила об увеличении количества болельщиков на стадионах и планирует вернуть плей-офф за место в элите. Олимпик официально будет играть в Первой лиге.

Трансферы

Георгий Бущан попал на радары Вест Хэма – голкипер Динамо и сборной Украины имеет двух звездных конкурентов на пути в Англию. Динамо интересуется форвардом сборной Хорватии.

Роман Яремчук согласовал условия контракта с Бенфикой. Андрей Лунин не хочет покидать Реал – бывший клуб украинца контактировал с Мадридом.

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