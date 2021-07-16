Главные новости футбола 15 июля: голкипер сборной Украины на пути к АПЛ, победа Динамо, новая форма Шахтера
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 июля.
Украина
Динамо победило на сборах Эвиан – Леднев оформил дубль и стал героем. А еще в матче был эффектный рейд Ваната с ассистом Бойко.
Шахтер эпичным роликом представил новую форму. Ворскла узнала первого соперника в Лиге конференций. Интерпол объявил почетного президента полтавского клуба в международный розыск.
УПЛ объявила об увеличении количества болельщиков на стадионах и планирует вернуть плей-офф за место в элите. Олимпик официально будет играть в Первой лиге.
Трансферы
Георгий Бущан попал на радары Вест Хэма – голкипер Динамо и сборной Украины имеет двух звездных конкурентов на пути в Англию. Динамо интересуется форвардом сборной Хорватии.
Роман Яремчук согласовал условия контракта с Бенфикой. Андрей Лунин не хочет покидать Реал – бывший клуб украинца контактировал с Мадридом.
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