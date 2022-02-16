Лига чемпионов

Состоялись первые матчи плей-офф Лиги чемпионов. Манчестер Сити разбомбил на выезде Спортинг – исторический погром с выходом Зинченко. Александр получил полчаса игрового времени, неплохо вошел в матч, но затем сдулся. Гвардиола объяснил, почему украинец не вышел в старте.

В параллельном поединке ПСЖ на последних минутах вырвал победу над Реалом. Месси не забил пенальти, а волшебный Мбаппе добил Мадрид. Лунин не сыграл, но поразил УЕФА своими сейвами на тренировке. Сегодня состоятся еще две игры. Анонсы в скором времени появятся на сайте.

Украина

Динамо разбило Кайрат на турецких сборах, проснувшись после перерыва. Цыганков с красивым голом и ассистом сделал матч. Шахтер неожиданно проиграл Мариуполю. У "горняков" грубо ошибались Матвиенко, Степаненко и Бондарь.

Кадири официально перешел из Динамо в Гонвед. Минай подписал двух защитников с опытом выступлений в Европе. "Родственники из Камеруна волнуются и звонят ежедневно": легионеры нашего футбола – о нападении России и своей любви к Украине.

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