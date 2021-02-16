Лучшие в Украине

Состоялась церемония "Футбольные звезды Украины-2020". Виктора Цыганкова признали лучшим игроком Украины, а Виктора Скрипника – лучшим тренером. Илья Забарный стал лучшим молодым игроком страны, а Тайсон – лучшим легионером УПЛ.

Руслан Малиновский получил награду лучшему украинскому футболисту за рубежом, а Сергей Ребров – лучшем отечественному тренеру на чужих хлебах.

Александр Гладкий стал лучшим игроком 14-го тура УПЛ – форвард Зари затмил героев Динамо и Львова. Обидчик Милевского стал лучшим тренером уик-энда в Премьер-лиге.

Еврокубки

Поединок Динамо в 1/16 финала Лиги Европы может не состояться из-за сильных морозов. Брюгге переживает вспышку коронавируса перед выездом в Киев. Динамо дозаявило четырех игроков на плей-офф турнира.

Сегодня стартует плей-офф Лиги чемпионов: РБ Лейпциг против Ливерпуля, а Барселона принимает ПСЖ. Анонсы первых матчей вскоре появятся на "Футбол 24". Неймар и Ди Мария не полетели на матч против Барсы.

Мир

Марко Розе официально покинет Боруссию М в конце сезона – палача Шахтера забирает Боруссия Д за солидную компенсацию. Мы объяснили, почему Розе в Дортмунде – это круто. Он может вернуть кризисной команде магию Клоппа и бросить вызов Баварии. Мюнхенцы, кстати, не сумели обыграть Арминию – огненная ничья на снегу.

Вест Хэм без Ярмоленко обыграл Шеффилд и обошел Ливерпуль в таблице АПЛ. Челси победил Ньюкасл и вернулся в зону Лиги чемпионов. Серхио Рамос окончательно решил покинуть Реал.